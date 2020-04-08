قحت تطالب جماهير الشعب لتسجيل ملحمة تاريخية بالاستجابة لمبادرة (القومة للسودان)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى اعلان الحرية والتغيير، جماهير الشعب السوداني لتسجيل ملحمة تاريخية أخرى من ملاحم ثورة ديسمبر المجيدة، بتحقيق أوسع استجابة شعبية لحملة (القومة للسودان) لدعم الخزينة العامة عبر التبرعات السخية للمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. ودعت لجنة الخبراء في تعميم صحفي أمس الى توفير الوثائق اللازمة للمغتربين لتنفيذ مبادرتهم لدعم بنك السودان المركزي بالعملات الحرة عبر الوديعة الدولارية والتبرعات بالعملات الأجنبية، ما يفتح الطريق امام تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

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