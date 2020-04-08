منظمات أممية تدعو الحكومة الانتقالية لتسهيل تقديم المساعدات

اخبار الخليج 365:

دعت 23 منظمة تابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حكومة السودان، إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في البلاد، بما في ذلك احتواء وفحص وعلاج حالات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأناضول عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، قوي يب سن في بيان لها : أنه “قد يتأخر تقديم المساعدات أو يفشل نتيجة الجائحة إن لم يجر التنسيق له بشكل صحيح”.

وأضافت: “الأمم المتحدة باقية وتقوم بتقديم المساعدات في السودان”.

وأشارت سن، أن “الأمم المتحدة وشركاءها أتيح لهم في 2019 الوصول إلى أكثر من 7 ملايين محتاج في السودان، وتخطط للوصول إلى 6.1 ملايين آخرين عام 2020”.

وذكرت أن هناك “3 مجالات نحتاج للتنسيق مع الحكومة السودانية فيها: تسريع مسار دخول العاملين الصحيين، والعاملين في المجال الإنساني”.

Advertisements

والمجال الثالث، حسب سن، هو: “تسريع أو رفع قيود السفر داخل البلاد على الأشخاص الأساسيين بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنساني داخل السودان”.

وزادت، “بجانب ذلك نحتاج إلى السماح للأمم المتحدة بتقديم خدمات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية، وبمواصلة القيام برحلات داخلية وخارجية معتمدة تماشيا مع طبيعة البرامج المنقذة للحياة”.

وأكدت أن “الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق بالفعل مع الحكومة السودانية في بعض هذه المجالات، لكن مع انتشار فيروس كورونا تحتاج إلى ضمان استمرار التعاون حتى تتمكن عمليات إنقاذ الحياة من الوصول إلى المحتاجين”.

وذكرت أن “نحو 9.3 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان يحتاجون إلى دعم إنساني في عام 2020، وبلغ التمويل المتحصل لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في السودان حتى الآن 14 في المائة فقط”.