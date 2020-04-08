نيابة الثراء الحرام تصدر أمر قبض في مواجهة قيادات بالسلطة الإقليمية لدارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمر قبض بحق عدد من المسؤولين بالسلطة الاقليمية لدارفور المحلولة ومكتب سلام دارفور، وصدر أمر القبض في مواجهة كل من رئيس السلطة الاقليمية لدارفور المحلولة التجاني سيسي محمد أتيم، ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله والمدير التنفيذي لمكتب سلام ارفور ايهاب محمد سعيد وتاج الدين ابراهيم الطاهر عضو لجنة حصر ممتلكات السلطة الاقليمية.

وأصدرت النيابة أمر حجز للاصول الثابتة والمتحركة للسلطة الاقليمية، وفي الأثناء داهمت مباحث الثراء الحرام والمشبوه أمس مقر مفوضيات دافور بالطائف دارفور والقت القبض على رئيس مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين وعضو لجنة حصر ممتلكات السلطة تاج الدين ابراهيم الطاهر ويجري البحث عن المتهمين الثلاثة في البلاغ.

وقال الموظف السابق بالسلطة الاقليمية لدارفور والرئيس الحال للجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال بالسلطة الاقليمية أبوبكر ادريس محمد ادريس للجريدة تمت سرقة سيارات السلطة الاقليمية البالغة 146 عربة ، بوكس، دبل كاب، وبرادو وعربات صالون، ووقع التعدي على أصول السلطة التي تقدر بـ44 مليار و900 ألف جنيه، ونوه الى أنه تم تكوين لجنة بقرار جمهوري في عهد النظام البائد لحصر اصول السلطة الاقليمية لدارفور، الثابتة والمتحركة، واستدرك قائلا لكن تم التصرف في الاصول من قبل تلك اللجنة .

ولفت الى امتلاك 11 وزارة من وزارات السلطة أصول مقدرة ، بجانب ستة مفوضيات من مفوضياتها، وكشف ابو بكر عن تمليك 30 عربة لوزراء السلطة والأمناء العامين بها بطريقة غير قانونية، بعضهم دفع 35 الف جنيه بينما دفع آخرين 40 الف جنيه والبعض الآخر تم اعفائه من الدفع.

أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمر قبض بحق عدد من المسؤولين بالسلطة الاقليمية لدارفور المحلولة ومكتب سلام دارفور، وصدر أمر القبض في مواجهة كل من رئيس السلطة الاقليمية لدارفور المحلولة التجاني سيسي محمد أتيم، ، ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله والمدير التنفيذي لمكتب سلام ارفور ايهاب محمد سعيد وتاج الدين ابراهيم الطاهر عضو لجنة حصر ممتلكات السلطة الاقليمية، وأصدرت النيابة أمر حجز للاصول الثابتة والمتحركة للسلطة الاقليمية، وفي الأثناء داهمت مباحث الثراء الحرام والمشبوه أمس مقر مفوضيات دافور بالطائف دارفور والقت القبض على رئيس مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين وعضو لجنة حصر ممتلكات السلطة تاج الدين ابراهيم الطاهر ويجري البحث عن المتهمين الثلاثة في البلاغ.

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وقال الموظف السابق بالسلطة الاقليمية لدارفور والرئيس الحال للجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال بالسلطة الاقليمية أبوبكر ادريس محمد ادريس للجريدة تمت سرقة سيارات السلطة الاقليمية البالغة 146 عربة ، بوكس، دبل كاب، وبرادو وعربات صالون، ووقع التعدي على أصول السلطة التي تقدر بـ44 مليار و900 ألف جنيه.

ونوه الى أنه تم تكوين لجنة بقرار جمهوري في عهد النظام البائد لحصر اصول السلطة الاقليمية لدارفور، الثابتة والمتحركة، واستدرك قائلا لكن تم التصرف في الاصول من قبل تلك اللجنة .

ولفت الى امتلاك 11 وزارة من وزارات السلطة أصول مقدرة ، بجانب ستة مفوضيات من مفوضياتها، وكشف ابو بكر عن تمليك 30 عربة لوزراء السلطة والأمناء العامين بها بطريقة غير قانونية، بعضهم دفع 35 الف جنيه بينما دفع آخرين 40 الف جنيه والبعض الآخر تم اعفائه من الدفع. (الجريدة)