لجنة تنسيق شؤون أمن العاصمة: فرض عقوبات صارمة على مخترقي “حظر التجول”

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

اعلنت السلطات السودانية الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، فرض عقوبات صارمة رادعة لمخترقي قرار “حظر التجول” ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية العاصمة الخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا”، عن تنفيذ عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجوال الذي أقرته الدولة وفقا لحالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كورونا. وقالت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ برئاسة اللواء ركن الطاهر عبد الله محمد صالح، إنها تتوعد كافة الأسواق والمحال تجارية والمطاعم والأفراد المتجاوزين لقرار حظر التجوال، وكل من يعمل أثناء ساعات الحظر في السودان. Advertisements وأوضحت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم لمحاكمات فورية. ونوهت اللجنة إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من إجراءات تشديد العقوبات الرادعة للمتجاوزين والمتفلتين لضوابط العمل خلال فترة حظر التجوال. وأشارت إلى أنه سيتم الرصد والمتابعة للأسواق والطرق الرئيسية والأحياء لضبط حالات التفلت للقرار.

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