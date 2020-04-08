الاسماعيلي يدخل طرفا في ضم نجم الهلال اطهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفادت تقارير موثوقة ، أنّ نادي الإسماعيلي المصري صوّب أنظاره تجاه لاعب الهلال أطهر الطاهر للتعاقد معه وفتح خطًا مع وكيلٍ مصري.

وفق المصادر ذاتها، فإنّ اتصالاً هاتفيًا جمع بين الوكيل المصري ووكيل أطهر الطاهر، بهدف الحصول على موافقة مبدئية من أجل الدخول في تفاوضٍ رسمي.

وقال مصدر مطّلع ، إنّ وكيل أطهر الطاهر، طلب أنّ يتمّ التفاوض مباشرة مع إدارة نادي الأسماعيلي المصري.

وينتظر أنّ ينتهي عقد اللاعب أطهر الطاهر مع الهلال السوداني في مايو المقبل.

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