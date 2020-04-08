الفيفا ينقذ القمة السودانية واندية العالم من ورطة كبيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر فيفا تمديد عقود اللاعبين التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل حتى النهاية الرسمية للموسم الحالي وتغيير مواعيد فترة الانتقالات ضمن معالجات تاثر كرة القدم حول العالم بفايروس كورونا. ويجدر ذكره أن الهلال والمريخ لديهم لاعبين تنتهي فترتهم في مايو المقبل.

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