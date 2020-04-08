الهلال يدخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا

الخليج 365 : دخل نادي الهلال منافسا قويا في كسب خدمات اللاعب الكنجولي جاكسون موليكا 21 سنة هداف دوري ابطال افريقيا ولاعب مازيمبي الكنجولي ويخطط الهلال لخطف اللاعب المتنازع عليه من الاهلي والزمالك المصريين.

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