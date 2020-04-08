د.شداد يبدي إندهاشة من خطوة رئيس الهلال اشرف الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

افادت مصادر عالية الثقة ان دكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة هو من قام بالغاء جمعية الهلال العمومية والتي اعلن عنها الكاردينال رئيس الهلال يوم 18 ابريل القادم وافادت مصادر لـ (سودانا فوق ) ان شداد اعتبر خطوة

الهلال بنيه اقامة جمعية عمومية شيء غريب في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم باجمعه من فايروس كرورنا واضافت المصادر ان شداد وجه بروف جلال رئيس اللجنة القانونية باتخاذ قرار بالغاء كل الجمعيات العمومية للاندية والاتحادات الحلية في هذا التوقيت

وكان البروفيسور محمد جلال محمد أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء، قد اصدر قرار امس الثلاثاء إن الفترة الحالية لن تشهد قيام أي جمعيات عمومية، إنفاذاً لقرار الاتحاد السوداني للكرة بتجميد النشاط، وأضاف أنه وفقاً للتوجيهات الصحية فإن التجمعات ممنوعة، ولن تكون هناك أي توجهات لإقامة أي فعاليات فيما يلي شئون الأعضاء (الاتحادات المحلية وأندية الممتاز).