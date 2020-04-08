شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ناشد عدد كبير من المواطنين الحكومة بمحاربة غول الغلاء الذي طغى على الأسواق خاصة أسعار السكر وبعض السلع الاستهلاكية الاخرى، مطالبين الحكومة بتخفيض أسعار السكر التي قفزت عاليا لتصبح متأرجحة غير ثابتة، مؤكدين لـ(كوكتيل) أصبح سعر الجوال الكبير في ارتفاع مستمر ما بين سعر 3.500 و 3.700 ، الى 4.000 ،فيما وصل سعر الكيلو الواحد الى ٨٠ جنيها وأحيانا الى ١٠٠ جنيه، مشيرين الى أن شهر رمضان على الأبواب ويعتبر السكر أكثر استخداما في العصائر والحلويات وإذا استمرت أسعاره في ذلك الارتفاع سيكون الأمر صعبا عليهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر مع إقتراب شهر رمضان..السكر يعاود الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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