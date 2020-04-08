لا أمان في منطقتنا للجنود الأمريكان .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لايمر وقت إلا ويثبت للعالم خطأ الرهان الامريكى على العلاقة مع حكومات منطقتنا والابقاء على جنود الجيش الامريكى فى بلداننا على الرغم من اعتراض الشعوب على هذه الخطوة ، ومن المعروف ان واشنطون تحرص على ابقاء جنودها فى المنطقة حماية لاسرائيل ، وتثبيتا للحكومات الهشة الضعيفة التى لاعلاقة طيبة بينها وجماهيرها ، وتحرص امريكا على ابقاء نفسها فى المنطقة رعاية وحماية للتنظيمات الارهابية التى انشاتها ومولتها ودربتها خدمة لاهدافها فى مواجهة محور المقاومة واضعافه ضمن المشروع الهادف الى أضعاف كل راية تدعو الى استقلال الامة والتصدى للصلف الامريكى والغطرسة الصهيونية ، وتجد امريكا نفسها محتاجة الى عملاء يقفون ضد إرادة شعوبهم ورغبتهم فى التحرر من الهيمنة التى تفرضها على كل منطقة تواجدت فيها ، بل تسعى لفرض نفوذها وبسط هيمنتها على كل العالم لو استطاعت لذا تتمدد القوات الأمريكية وتنتشر فى العديد من المناطق ومنها منطقتنا التى تفوق فى الاهمية أى منطقة اخرى غيرها ، ويكتسب الوجود العسكرى الامريكى شرعيته المدعاة (فى غالبه) من التنسيق مع الحكومات العميلة أصلا للامريكان ، وهناك بعض الاجزاء الحساسة فى منطقتنا جاءت اليها امريكا بهدف البقاء تحقيقا لاهدافها التى تسعى اليها لكن ذلك اصطدم برفض الشعوب وفصائل المقاومة للتواجد العسكرى الامريكى وخاصة الوجود العسكرى فى العراق وسوريا وافغانستان وبعض بلدان الخليج.

ومن المعروف ان الوجود الامريكى فى العراق غير مرحب به من قبل الشعب الذى قال كلمته بوضوح سواء فى قرار البرلمان الذى طالب الحكومة ان تخرج القوات الأجنبية من البلد ومنها بالطبع القوات الأمريكية ، أو عبر النداءات المستمرة من فصائل المقاومة بضرورة اخراج الأمريكان من العراق طوعا أو كرها ، وكانت تلك المظاهرات الحاشدة للشعب العراقى بعد جريمة امريكا باغتيال الشهيدين سليمانى والمهندس ورفاقهما الكرام التى حسمت الأمر وجهرت باهمية اخراج الأمريكان عاجلا غير اجل من العراق .

اما فى سوريا فمن المعروف للجميع ان القوات الأمريكية توجد هناك دون تنسيق مع الحكومة الرسمية ودون توافق مع الشعب السورى ، وهى قوات احتلال بالكامل ، لذا نفهم العقبات التى تعترض طريقها والرفض الشعبى الواسع لقوات الاحتلال الامريكى لبلدهم ، وقد تعاهدت المجاميع الشعبية السورية مسنودة بحركات وفصائل المقاومة فى المنطقة ومن خلفهم التأييد الرسمى من الحكومة المركزية فى دمشق على اخراج المحتل الامريكى ، ولابد ان يعى الجنود الأمريكان واهاليهم وعموم الشعب الامريكى ، أنهم فى هذه المنطقة ككل وسوريا بالذات غير مرحب بهم ، و لا امان لهم ، وليسو أهلا للبقاء دون رضى اهل المنطقة وقبولهم.

وتحدثت الاخبار عن هجوم نُفذ من قبل مجهولين بواسطة قذيفة “آر بي جي” على القوات الأمريكية شرق الفرات نتج عنه مقتل ضابط أميركي واثنان من عناصر “قوات سورية الديمقراطية” وأصيب آخرين، خلال كمين تعرضوا له في قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور الشمالي.

ومن الممكن ان يكون منتسبو داعش وراء هذا الهجوم وربما غيرهم من الناقمين على امريكا وما اكثرهم ، ولكن بشكل عام ليعلم الأمريكان انه ليس بامكانهم الحصول فى منطقتنا على الأمان .