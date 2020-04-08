“هدى عربي” تقاضي منتحل شخصيتها بـ”الفيسبوك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت الفنانة “هدى عربي” في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من منتحلي شخصيتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعموم السوشيال ميديا، خاصة عقب إنشاء مجهول لصفحة باسمها باللغة العربية والانجليزية أساء من خلالها بعبارات غير لائقة لجمهورها مما دعاها للاعتذار للجمهور والتأكيد على أن الصفحة مزيفة. وقالت “هدى” في توضيح عبر حسابها الشخصي والوحيد بحسب صحيفة المجهر، أنها تتبرأ من أي صفحة تحمل اسمها خلاف حسابها الرسمي على الفيسبوك. وأكدت أن اللغة الركيكة واستخدام مفردات مبتذلة لا يشبهها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكتب بأسلوب مبتذل. وأكدت أن تعاطفها مع الأستاذ حسن فضل المولى كان دافعها لكتابة بوست تحدث عن تجربته الناجحة في قناة النيل الأزرق وأن هذا التعاطف لا يعني عدم احترامها لقرارات الحكومة. وأن انسحابها من تسجيل متبقى حلقات (أغاني وأغاني) كان من منطلق عاطفي نظراً لمحبتها واحترامها للأستاذ حسن فضل المولى والعلاقة الأسرية ومواقفه النبيلة مع الكل والتي لا ينكرها أحد وقالت إن الرجل يشهد له الجميع بحسن معشره وحسن تعامله مع الجميع على حد سواء. وأضافت جانبني الحق حين خلطت العام بالخاص مما تسبب لي من إساءة وتجريح كبيرين لا أرضاهم لبشر ومع ذلك أفسحت المجال لخلق الأعذار للناس وذلك لثقتي أن فيهم من أساء بحكم العشم والمحبة ولا يقصد إيقاع الضرر، فقد يقسو الوالد على ولده محبة ليس كرهاً.