فضيحة كبرى للمذيع السوداني حازم حلمي مع إعلامية شهيرة.. أفعال فاضحة وكلام فاحش للغاية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية على مدار يوم الثلاثاء مقطع صوتي للإعلامي ومقدم البرامج المعروف حازم حلمي يتحدث من خلاله بكلام فاحش للغاية مع فتاة قال ناشرو التسجيل إنها إعلامية شهيرة في الوقت الذي لم يتبين صوتها بينما كان صوت حلمي واضحاً من خلال التسجيل الذي ضجت له صفحات مواقع التواصل خصوصاً فيسبوك. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للمقطع الذي نشر حتى على اليوتيوب فقد تركت صرخات الفتاة خلال المقطع أكثر من علامة استفهام, ماذا كان يفعل حازم مع الفتاة ما أجبرها على الصراخ والشكوى من الآلم في يدها. حازم حلمي إعلامي الثورة والذي يعد واحد من أشهر ثوار القيادة فقد جزء كبير من شعبيته حسبما صرح متابعون للتسجيل على مواقع التواصل التي بثته. وفي المقابل فقد تعاطف المئات مع الإعلامي المعروف وذكروا في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين أن بعض ضعاف النفوس ظلوا في حالة ترصد للإعلامي الناجح والذي تشهد له مواقفه أيام إعتصام القيادة بأنه صاحب خلق رفيع.