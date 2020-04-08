الجقر ينشر (يا روحي) على السوشيال ميديا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشر الفنان أحمد الجقر اغنية جديدة تحمل اسم “يا روحي” على السوشيال ميديا. الاغنية الجديدة صاغ كلماتها بحسب صحيفة صوت المة الشاعر عبد الرحمن الريح، فيما وضع الحانها التاج مصطفى.

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