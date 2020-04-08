مع اقتراب شهر رمضان… (السكر).. في مرمى نيران الغلاء

التاريخ: 08-أبريل-2020
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ناشد عدد كبير من المواطنين الحكومة بمحاربة غول الغلاء الذي طغى على الأسواق خاصة أسعار السكر وبعض السلع الاستهلاكية الاخرى، مطالبين الحكومة بتخفيض أسعار السكر التي قفزت عالياً لتصبح متأرجحة غير ثابتة.
وأكد المواطنون بحسب صحيفة السوداني، بأن سعر الجوال الكبير أصبح في ارتفاع مستمر ما بين 3.500 و 3.700 إلى 4.000، فيما وصل سعر الكيلو الواحد إلى ٨٠ جنيهاً وأحياناً إلى ١٠٠ جنيه، مشيرين إلى أن شهر رمضان على الأبواب، ويعتبر السكر أكثر استخداماً في العصائر والحلويات وإذا استمرت أسعاره في ذلك الارتفاع سيكون الأمر صعباً عليهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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