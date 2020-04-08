تجدد ازمة الوقود وعودة الصفوف الطويلة

تجددت أزمة الوقود مرة أخرى بأنحاء البلاد المختلفة، وازدادت معدلات الصفوف أمام محطات الوقود. وتمسك العاملون في المحطات بمنظومة صرف الوقود طبقاً لأرقام المركبات الفردية والزوجية في أيامهما المعينة مع الحصة المحددة بـ(120) جنيهاً.

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واشتكى عدد من أصحاب المركبات من حدة الأزمة في ظل ظروف البلاد الصحية، وقال عدد منهم بحسب صحيفة الدار، إن هنالك بطء في تعامل الدولة مع أزمات الوقود.

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، عن وجود بواخر وقود تحتاج إلى تكملة الإجراءات المالية عبر وزارة المالية.

وأكد أن وزارته تعمل جاهدة وبتوافق وتنسيق كامل مع وزارة المالية لتوفير المواد البترولية من الإنتاج المحلي لمصفاة الخرطوم- قري ومن الاستيراد لتغطية حاجة الاستهلاك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)