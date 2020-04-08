جمال حسن سعيد يطمئن محبيه…

كشف الفنان جمال حسن سعيد عن تفاصيل الوعكة التي مرت به قائلاً: تعرضت لانفجار دموي لقرحة المعدة مما استدعى نقلي لمستشفى رويال كير إذ أصبت بإغماء أدى إلى تعرضي لجرح بالرأس تمت خياطته بثمانية غرز. Advertisements وأضاف جمال بحسب صحيفة السوداني، اضطر الأطباء لينقلوا لي أكثر من ثلاث زجاجات دم بعد تعرضي للنزيف المعوي، لكن وبحمد الله تخطيت مرحلة الخطر وأطمئن جمهوري وأحبابي بأنني سأغادر المستشفى مساء اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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