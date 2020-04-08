أبدى الفنان كمال ترباس استغرابه من الهجوم الذي شنه عليه فواز نجل المغنية ماجدة الصافي دون سابق معرفة. وقال ترباس لمصادر، ان نجل المغنية ظل يهاجمه عبر الأصدقاء الذين نقلوا له حديث فواز، ورد ترباس عليه بطريقته الخاصة بحسب صحيفة السوداني، قائلاً: ( افتكرتك ود وديع الصافي لكن ماجدة الصافي دي ما بعرفها عشان أعرف ولدها)، لافتاً إلى أن البعض أصبح يبحث عن الشهرة عن طريق مهاجمه نجوم المجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظل يشن عليه هجوماً دائماً… ترباس يرد علي نجل مطربة بطريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.