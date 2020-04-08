عاااااجل.. الصحة تعلن اليوم تسجيل الحالة رقم (15) بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 15 حالة دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.
و قالت الوزارة في تعميم صحفي بحسب موقع السوداني، إن التقارير الوبائية أكدت أن الحالة رقم 15 لسوداني في الثلاثينات من العمر، قدم من جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 مارس ولم تظهر عليه أي اعراض وهو إبن أخ الحالة رقم 13.
وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن حزمة من الإجراءات الوقائية و الإحترازية خلال اليوم، ودعت جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الاعلام وأن يتم التبليغ حال الشعور بأي أعراض إذا كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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