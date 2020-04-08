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القبض على متهمين قاموا بالاعتداء على عمال مخبز بام درمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 08-أبريل-2020

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القبض على متهمين قاموا بالاعتداء على عمال مخبز بام درمان

 

أبلغ احد المواطنين الشرطة وهو عامل بان المتهمين بارشاده اعتدوا عليه، داخل مكان عمله بالمخبز ونهبوا منه مبلغ مالي بمنطقة دار السلام.

 

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كما اعتدوا بحسب صحيفة الدار على ثلاثة من العمال وهم يحملون سواطير وعصي وقاموا بضربه كما نهبوا من احد العمال جهاز موبايل ودون بلاغ آخر منفصل وعقب ورود البلاغ اتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيث تم القبض على عدد من المتهمين وجار البحث عن البقية، كما دون بلاغ تحت المادة 175/21

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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