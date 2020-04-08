حكومة شرق دارفور تدين الاعتداء على طبيب بالضعين

أدانت حكومة ولاية شرق دارفور، حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الضعين، نتيجة لإهمال طبي، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار الحادث.
ووصفت حكومة الولاية في بيان توضيحي بحسب صحيفة السوداني، إضراب أطباء مستشفى الضعين بأنه مجافٍ لقيم ومثُل الشعب السوداني وأخلاقيات المهنة، خاصةً في ظل ظروف الطوارئ الصحية لوباء “كورونا” ومحدودية القدرات الطبية بالولاية والتي تسعى لتوفيرها بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والتأمين الصحي.
واشار البيان إلى تكرار ظواهر الإهمال الطبي وغياب الأطباء، واعتبره السبب وراء الاعتداءات، وأكد استمرار الخدمات الطبية في مستشفى الضعين والمستشفيات العسكرية بفضل استمرار الأطباء الأوفياء في تقديم الخدمة الطبية لإنسان الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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