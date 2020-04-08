التاريخ: 08-أبريل-2020
12 مشاهدة
تعهد نائب رئيس، لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوينو عضو المجلس السيادي محمد الفكي، بمراجعة قرارات فصل بعض الموظفين من المؤسسات الحكومية.
وقال الفكي في اتصال هاتفي مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد لطيف بحسب صحيفة السوداني أمس، إن اللجنة تتحرك عبر تقارير مكتوبة من جهات الاختصاص بالوزارة. وأشار إلى أن ما تناوله لطيف في زاويته بـ(صحيفة السوداني) أمس، بشأن فصل موظفين يعملان بإدارة الإعلام بإحدى الوزارات نبههم إلى أهمية مراجعة المعلومات لوجود ثغرات وربما يكون بعضها غير دقيق أو أن هناك تصفية حسابات.
وشدد الفكي على أن اللجنة ستجري مراجعة لقرارات الفصل حتى تكون القرارات أكثر دقة وذلك لحرص اللجنة على العدالة، أهم شعارات الثورة. وشكر الفكي الصحافة ودورها الكبير وقال (هي العين التي نرى بها المناطق المظلمة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر (لجنة التفكيك) تتعهد بمراجعة قرارات فصل موظفين بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.