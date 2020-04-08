صلاح مناع يلمح لى عملية (فساد كبرى) في استيراد القمح

كشف صلاح مناع عضو لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو القيادي بالحرية والتغيير عن شركة كبيرة لم – يسمها – قال انها حصلت على اكثر من “150” مليون جولار سنويا لعدة سنوات. وحصلت قبل ايام على عقد لاستيراد قمح بسعر اعلى من الشراء المحلي، وتساءل مناع في تغريدة له على حسابه في تويتر كيف؟ ولماذا؟ وقال ان الشركة المعنية كانت الاساسية في استيراد القمح المدعوم وتصدره منتج الى السعودية ودول الجوار.

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واختتم مناع تغريدته بحسب صحيفة اليوم التالي، بهاشتاق الثورة مستمرة، وانتقد المتفاعلون مع التغريدة اسلوب مناع في التعامل مع الملفات المهمة بطريقة المواطنين العاديين، وطالبوه بالكشف عن الشركة واتخاذ اجراءات فعلية في وقف مثل هذه التجاوزات ان صح الاتهام، وقالوا ان الثورة تنتظر من القيادات الجدية والحسم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)