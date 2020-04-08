تصدير أول شحنة لحوم للخليج بعد جائحة كورونا

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة قامت شركة الاتجاهات المتعددة لتنمية صادرات الثروة الحيوانية بأول عملية تصدير للحوم السودانية لدول الخليج، ونقل طيران الشحن الجوى 40 طناً من اللحوم، بعمليات تجهيز بأحدث المواصفات وبقيمة مضافة عبر مسلخ الشركة بالكدرو. Advertisements وذكرت الشركة بحسب صحيفة السوداني، أنها بصدد تصدير كميات مقدرة من اللحوم السودانية إلى دول الخليج العربي. في السياق رحب رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية د. خالد المقبول بتصدير أول شحنة لحوم، مشيداً بمستوى التجهيزات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في مجال تصنيع وتجهيز لحوم الصادر بمسلخ الكدرو والتزام الشركة بدعم ومساندة المصدرين في هذا القطاع ما سيساهم في دعم الدولة بشكل مباشر بعائدات الصادر.

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