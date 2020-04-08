نهب أسلحة وذخائر من عربة شرطة بالخرطوم

الخليج 365:
أصيب”17″ شرطيًا إصابات متفاوتة إثر اعتداء مجموعة من الشباب على عربة تتبع لقوات العمليات بالخرطوم في مظاهرات”6″ أبريل.
وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” عن تعرّض عربة تتبع لقوات العمليات بموقف جاكسون للنهب من قبل متفلتين مجهولين عقب الاعتداء على العربة بالحجارة.
وقالت الصحيفة إنّ المتفلتين نهبوا بندقية وذخائر”الويبلي” المستخدمة في تفريق التظاهرات، فضلاً عن جهاز لاسلكي ماركة”موتورولا” و”سايرينا” وخمس خوذات رأس.
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