نوفا الكردفانية: (الشعب طيب شديد بس لو قام كعب)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كتبت الفنانة نوفا الكردفانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمناسبة ذكرى 6 أبريل “انه يوم المجد ونضال الابطال وترحم على ارواح الشهداء تدعو لعودة المفقودين”. وذكرت نوفا ان هذا اليوم مميز جداً في حياتها بفتح الطريق للدخول الى محيط القيادة كانت بمثابة الانتصار الحقيقي على النظام قبل السقوط والاطاحة. ورفعت نوفا شعار جميل “الشعب ده طيب شديد بس لو قام صعب”، وأضافت بحسب صحيفة صوت الأمة، الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبنا واخذ حق الشهيد الراح، “يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”.. وربنا يحفظنا من هذا الوباء الفتاك. المادة السابقة فنان شهير يثير موجة غضب عارمة وسط جمهوره برده الجاف: (كنتو تجو بدري) المقالة القادمة نهب أسلحة وذخائر من عربة شرطة بالخرطوم

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