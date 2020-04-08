توجيه تهم للزبير أحمد الحسن وعلي محمود

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: فرغت لجنة التحقيق في قضية”النقل النهري” من أعمالها ورفعت توصية للنائب العام بشأن إحالة أوراق القضية إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لاسترداد الأصول والممتلكات الخاصة بهيئة النقل النهري لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ تحقيقات اللجنة خلصت إلى أنّ خصخصة هيئة النقل النهري، كانت عن طريق إجراءات مخالفة لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ولوائحه التي سنها النظام السابق نفسه، بواسطة المتهمين وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير المالية علي محمود عبد الرسول ورئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. المادة السابقة مصدر يكشف إتجاه لتعديل موازنة السودان 2020م طبقا للصرف الفعلي المقالة القادمة هيئة الاتهام: غازي صلاح الدين ينكر مشاركته في الانقلاب”1989″

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