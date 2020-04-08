شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: المجهر السياسي اتجاه لفرض حظر تجوال كامل في السودان

تفاقم الخلافات بين وزير المالية والحرية والتغيير حول رفع الدعم عن المحروقات “حمدوك” يزور مشروع الجزيرة ميدانيًا الأسبوع المقبل الانتباهة

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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