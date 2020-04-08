روحاني يطالب صندوق النقد الدولي بمنح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، صندوق النقد الدولي بمنح طهران قرضا طلبته بقيمة 5 مليارات دولار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون الرسمي: “أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها… نحن عضو في صندوق النقد الدولي… يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

كما انتقد الرئيس الإيراني العقوبات الأمريكية على بلاده ووصفها بأنها “إرهاب اقتصادي وطبي”.

وأعلنت إيران الشهر الماضي، عن أنها طلبت دعما ماليًا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. المادة السابقة ولاية الخرطوم تحدد مواقع إستلام كروت صرف الوقود المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 م

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