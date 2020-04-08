الخليج 365 : أعلنت ولاية الخرطوم، تخصيص مواقع محددة، بناء على ترتيبات وزارة الطاقة والتعدين بتخصيص نوافذ بالمحليات لتوزيع الكروت الورقية للمركبات العامة والكروت الذكية لمركبات المواصلات، في إطار ضبط وتوزيع وصرف المواد البترولية. وحددت الولاية مواقع استلام الكروت في “محلية أم درمان جنوب المحلية- محلية أم بدة بوحدة الامير الادارية شارع الـ11- محلية كرري شارع الشنقيطي شمال غرب شرطة مرور كرري- محلية شرق النيل شمال الفحص الآلي- محلية جبل أولياء أبو آدم جوار شرطة المرور- ومحلية الخرطوم محطة ابو حمامة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الخرطوم تحدد مواقع إستلام كروت صرف الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.