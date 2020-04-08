وزير الطاقة : الوزارة تعمل جاهدة لتوفير المواد البترولية

الخليج 365 : أكد وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم أن الوزارة تعمل جاهدة و بتوافق وتنسيق كامل مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير المواد البترولية لتغطية الاستهلاك. وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن هذه الجهود تشمل توفير المواد من الإنتاج المحلي لمصفاة الخرطوم بقري ومن الاستيراد لتغطية حاجة الاستهلاك، لافتا إلى وجود بواخر وقود تحتاج إلى تكملة الإجراءات المالية عبر وزارة المالية.

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