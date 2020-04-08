إرتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار وتوقف عمليات البيع والشراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة في السوق الموازي بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وتم تداول الدولار بواقع (145) جنيهاً للشراء و(144) للبيع. وأبلغ متعامل فى مجال العملة (الموقع) بأن حالة حظر التجوال المفروضة على البلاد أثرت بشكل سلبي على سوق العملات وتراجع حركته، حتى توقفت بصورة شبه كاملة بسبب التغيير الكبير في الأسعار صباحاً ومساء. وقال: (هنالك ندرة فى العملات الصعبة، مما أضطر كثير من التجار للشراء بأي سعر للإيفاء بالطلبيات المتزايدة ورغم ذلك لا يستطيعون توفير احتياجاتهم من العملات وخاصة الدولار). مشيراً إلى أن السوق كان يعتمد على المبالغ الواردة مع حركة الطيران بالإضافة إلى تحويلات المغتربين.

وتم تداول الريال السعودي بـ (37،5) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (39.80) جنيهاً، اليورو (151) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (172) جنيهاً، الدينار الكويتي (262) جنيهاً، الجنيه المصري (9) جنيهات، الريال العماني (223) جنيه، الدينار البحريني (213) جنيهاً، الدينار الليبي (49) جنيه والريال القطري (38) جنيه.