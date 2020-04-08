تصدير أول شحنة لحوم للخليج بعد جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قامت شركة الاتجاهات المتعددة لتنمية صادرات الثروة الحيوانية بأول عملية تصدير للحوم السودانية لدول الخليج، ونقل طيران الشحن الجوى 40 طنا من اللحوم، بعمليات تجهيز بأحدث المواصفات وبقيمة مضافة عبر مسلخ الشركة بالكدرو. وذكرت الشركة أنها بصدد تصدير كميات مقدرة من اللحوم السودانية إلى دول الخليج.

في السياق رحب رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية د. خالد المقبول بتصدير اول شحنة لحوم، مشيداً بمستوى التجهيزات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في مجال تصنيع وتجهيز لحوم الصادر بمسلخ الكدرو والتزام الشركة بدعم ومساندة المصدرين في هذا القطاع ما سيساهم في دعم الدولة بشكل مباشر بعائدات الصادر. المادة السابقة منظمة الصحة العالمية تحذر من تخفيف تدابير احتواء فيروس منظمة الصحة العالمية تحذر من تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا المقالة القادمة إرتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار وتوقف عمليات البيع والشراء

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