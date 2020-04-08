إضراب 300 مخبز من جملة 320 بودمدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقف ٣٠٠ مخبز من جملة ٣٢٠ مخبزاً بود مدني عن العمل، معلنة دخولها في اضراب مفتوح ، فى وقت بلغ عدد فيه المخابز التجارية العاملة بالأسواق ١٢٠ مخبز فقط مما أدى لتصاعد أزمة الخبز بالمحلية وأدى لتذمر المواطنين نتيجة لتفاقم أزمة الخبز بعد توقف المخابز المدعومة بالمحلية باستثناء 20 مخبز فقط . وانتقد المواطنين انعدام الرقابة وانتعاش السوق الأسود بصورة وصفوها بالمستفزة .

من جهته كشف عضو اللجنة التسييرية للمخابز بالمحلية كمال محمد مصطفى عن مساعي تقودها اللجنة لحل مشكلة الإضراب نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج .

وأكد أن سعر الرغيفة الحالي لا يغطي تكلفتها ، وأقر بوجود نقص وصفه بالحاد تسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات بالأحياء.

وقال فى تصريح لـ(الجريدة) أمس : وقع على اصحاب المخابز ضرر بصورة مباشرة حيث ظلوا يعملون بالخسارة طيلة الفترة الماضية ، ونوه لارتفاع ايجارات بعض المخابز مما ضاعف من معاناة أصحابها ، وقطع باستحالة استمرار عمل المخابز في ظل الظروف الراهنة .

وطالب والي الجزيرة بالتدخل العاجل للتوصل لحل مرضي ينهD معاناة المواطن ويضمن لأصحاب المخابز حقوقهم ونوه الى ازمة الغاز التي دامت قرابة العام وأسهمت في زيادة تكلفة انتاج الخبز