مقتل قيادي بارز في “حركة الشباب” بغارة أمريكية جنوبي الصومال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل قيادي كبير في “حركة الشباب الإسلامية” في غارة جويّة شنّتها القوات الأمريكية الأسبوع الماضي في جنوب الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان، أمس الثلاثاء، إنها شنّت في الثاني من أبريل الجاري غارة جوية على موقع قرب “بوش مدينة” أسفرت عن مقتل 3 من “حركة الشباب”، أحدهم قيادي كبير يدعى يوسف جييس.

وبحسب البيان فإن جييس هو أحد مؤسسي “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد تبوّأ فيها عددا من المراكز القيادية.

ونقل البيان عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد “أفريكوم” أن “هذا الشخص كان قياديا رئيسيا في منظمة الشباب. ولقد كان عنيفا وقاسيا ومسؤولا عن إزهاق العديد من الأرواح البريئة. إن القضاء عليه يجعل الصومال والدول المجاورة أكثر أمانا”.

وبحسب الجيش الأمريكي فقد قتل 5 عناصر آخرين من “حركة الشباب” في غارة أمريكية استهدفتهم يوم الإثنين في منطقة جيليب في جنوب الصومال.

وتسعى “حركة الشباب” المرتبطة بـ”تنظيم القاعدة” للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي والتي تساندها قوة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي قوامها 20 ألف عنصر.

ويقدّر خبراء أعداد مقاتلي الحركة حاليا بين 5 آلاف و9 آلاف عنصر.

RT