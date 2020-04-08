مسؤول كبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبوريس جونسون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول بريطاني بارز تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يقبع في العناية المركزة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء بريطانيا، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لا يزال جونسون في غرفة العناية المركزة، وتحت الرقابة والملاحظة الطبية المشددة والدقيقة”.

وتابع قائلا “لكن حالته الطبية مستقرة، كما أنه بمزاج جيد، رغم استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا”.

وأوضح أن “جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.