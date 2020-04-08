الأضخم في العالم… وفاة 2000 شخص بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة حوالي 2000 بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتعد تلك أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات مسجلة حتى الآن في العالم.
وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى 12837 حالة وفاة.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن “هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.
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