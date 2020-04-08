مؤسس “تويتر” يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمحاربة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مؤسس شركة تويتر عن تبرعه بمبلغ مليار دولار للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أعلن مؤسس تويتر ورئيسه جاك دورسي اليوم الثلاثاء أنه سيتبرع بمليار دولار من أسهم شركته الأخرى، سكوير، للمساعدة في مكافحة وباء الفيروس التاجي.

وفي رسالة نشرت على الشبكة الاجتماعية، أوضح أن المبلغ يمثل 28 ٪ من ثروته.

وقال “عندما نبطل مفعول هذا الوباء، سيتم توجيه الأموال نحو صحة الفتيات وتعليمهن، وكذلك الدخل الشامل”. المادة السابقة استغلها يا حمدوك.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة بتوجيه من أمير قطر… 4 طائرات عسكرية تتحرك إلى إيطاليا بصورة عاجلة

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