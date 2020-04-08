مفصولو المالية الـ(51) يستأنفون ضد قرار فصلهم

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تقدم مفصولو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي البالغ عددهم (51) أمس، باستئناف للجنة الاستئنافات في المجلس السيادي برئاسة عضو المجلس “نيكولا عيسى” لمراجعة قرار لجنة ازالة التمكين الصادر الخميس الماضي بفصلهم من الخدمة. Advertisements وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب صحيفة السوداني، قد سلمت (51) موظفاً من منسوبيها بدرجات وظيفية وإدارات مختلفة خطابات إيقاف عن العمل بموجب قرار لجنة ازالة التمكين. ووجد القرار استنكاراً واسعاً من المفصولين. وأشار بعضهم إلى أن تعيينهم تم عبر لجنة الاختيار وفق اختيار مهني دقيق كما أنهم لا يمارسون أي عمل سياسي بالوزارة وطالبوا لجنة ازالة التمكين بمراجعة القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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