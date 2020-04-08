فنان شهير يثير موجة غضب عارمة وسط جمهوره برده الجاف: “كنتو تجو بدري”

اثار الفنان الشاب هيثم زمراوي فنان الطمبور الشهير في مناطق الشمالية والجعليين موجة غضب عارمة وسط جمهوره بعد ان ادى حفل نهاري بمنطقة ود الحبشي بولاية نهر النيل والتي شهدت جمهورا غفيرا من تلك المناطق المختلفة الذي تفاعل مع الاداء المميز لزمراوي الذي ابدع في الحفل.

وقبل مغادرة الفنان وفرقته باحة الحفل حضر مجموعة من معجبي الفنان يستغلون عربات وبكاسي وكشف شاهد عيان لصحيفة صوت الأمة بان الفنان توجه الى عربته عند حضور الجمهور وغادر المكان دون ان يرد عليهم التحية رغم بعد المسافات التي حضروا منها وعلى وجه الخصوص ريفي ود حامد بالولاية الواسعة.

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واوضح المصدر بان الفنان كان قاسياً مع جمهوره برده الجاف لهم “كنتو تجو بدري” هذا ما جعل البعض يحلفون بعدم اعجابهم ومتابعتهم للفنان ومنهم استغرب لذلك الرد من فنان قامة بالنسبة لهم، وأثار الفنان الغضب الشديد وجميعهم غادروا غاضبين من تصرف الفنان وقالوا لم يسبق لفنان تعامل هكذا مع جمهوره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)