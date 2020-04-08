نوفا الكردفانية: (الشعب طيب شديد بس لو قام كعب)

كتبت الفنانة نوفا الكردفانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمناسبة ذكرى 6 أبريل “انه يوم المجد ونضال الابطال وترحم على ارواح الشهداء تدعو لعودة المفقودين”. Advertisements وذكرت نوفا ان هذا اليوم مميز جداً في حياتها بفتح الطريق للدخول الى محيط القيادة كانت بمثابة الانتصار الحقيقي على النظام قبل السقوط والاطاحة. ورفعت نوفا شعار جميل “الشعب ده طيب شديد بس لو قام صعب”، وأضافت بحسب صحيفة صوت الأمة، الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبنا واخذ حق الشهيد الراح، “يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”.. وربنا يحفظنا من هذا الوباء الفتاك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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