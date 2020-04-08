(الصحة) تستعين بالجوازات ولجان المقاومة للوصول إلى 30% من العائدين للبلاد

كشف مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. خالد عثمان، عن استعانة الوزارة بالجوازات ولجان المقاومة، لتتبع 30% من العائدين للبلاد في شهر مارس الماضي، بعد أن فقدت التواصل معهم بسبب إدلائهم بمعلومات مغلوطة في بياناتهم الشخصية باستمارة وزارة الصحة بالمطار.

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وقال د. خالد في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن معالجات وطرقاً جديدة تتخذها الوزارة رفعت نسبة المتابعة للقادمين من 60% إلى أكثر من 70% بعجز أقل من 30%. وجار العمل للتواصل مع كافة المسافرين بتلك الفترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)