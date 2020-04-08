(الصحة) تستعين بالجوازات ولجان المقاومة للوصول إلى 30% من العائدين للبلاد

التاريخ: 08-أبريل-2020
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كشف مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. خالد عثمان، عن استعانة الوزارة بالجوازات ولجان المقاومة، لتتبع 30% من العائدين للبلاد في شهر مارس الماضي، بعد أن فقدت التواصل معهم بسبب إدلائهم بمعلومات مغلوطة في بياناتهم الشخصية باستمارة وزارة الصحة بالمطار.
وقال د. خالد في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن معالجات وطرقاً جديدة تتخذها الوزارة رفعت نسبة المتابعة للقادمين من 60% إلى أكثر من 70% بعجز أقل من 30%. وجار العمل للتواصل مع كافة المسافرين بتلك الفترة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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