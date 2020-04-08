الحكومة: اتفاق مع (التغيير) بشأن (إجراءات اقتصادية) وشيكة

التاريخ: 08-أبريل-2020
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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، انه تم التوصل الى تفاهم مع قوى الحرية والتغيير حول اجراءات اقتصادية جديدة من اجل الحصول على سند شعبي لها.
وأضاف صالح في تصريحات له عقب الاجتماع الثاني الطارئ لمجلس الوزراء بحسب صحيفة صوت الأمة امس، ان المجلس استمع الى تقرير حول اجتماعات متواصلة خلال الثلاثة ايام الماضية بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والتي ناقشت كيفية ترشيد الدعم ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة، وكانت الشقة كبيرة خلال الفترة الماضية ما بين المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، الا انهم توصلوا الى قواسم ومفاهيم مشتركة بينهما.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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