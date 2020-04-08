حزب البعث: الاسلاميون لن يعودوا للسلطة بالانقلاب او الانتخاب

التاريخ: 08-أبريل-2020
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قطع الناطق الرسمي باسم حزب البعث عادل خلف الله بعدم عودة الاسلاميين للسلطة مرة اخرى سوى عبر انقلاب او انتخاب.
وارجع ذلك الى ان تجربتهم في الحكم اذاقت الشعب الامرين واقر بحسب صحيفة صوت الأمة بان القوى السياسية لم يكن بمقدورها ايضا تحقيق اهداف ومهام، ما بعد السقوط السياسي او الشكلي للنظام، موضحاً انها لم تكن على قلب رجل واحد، واعترف بوجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير عازياً ذلك الى هيمنة التفكير الاحادي، واتخاذ القرار في اطار ديكتاوري، كرس نمطاً لوحدة ظاهرية كاذبة، وغيب بدهية التنوع والاختلاف لدرجة يبدو فيها التباين والتفاوت او حتى الاختلاف وكانه ظاهرة فريدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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