تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية اليوم التالي: * قرار مرتقب بزيادة ساعات حظر التجوال * إصابتان بفايروس كورونا و(199) حالة اشتباه * القضائية تمدد وقف العمل في المحاكم حتى الرابع عشر من أبريل الصيحة: * الوباء يتمدد.. والحظر الكامل على الطاولة * موقع بحثي: السلطة لا تزال بأيدي “الدولة العميقة” * اتحاد الكرة يعلق الجمعيات العمومية ويمنع التجمعات * “المدمرة كول”.. قصة تمزيق أهم الكروت الأمريكية السوداني: * ارتفاع إصابات كورونا إلى (14) وتسجيل (10) حالات اشتباه * قيادي بـ(الحرية والتغيير): قوش ابلغنا بفتح مسار للقيادة في 6 أبريل * (تفكيك التمكين) تتعهد بمراجعة قرار فصل موظفين بالحكومة المجهر: Advertisements * اتجاه لفرض حظر تجوال كامل في السودان * تفاقم الخلافات بين وزير المالية والحرية والتغيير حول رفع الدعم عن المحروقات * “حمدوك” يزور مشروع الجزيرة ميدانياً الأسبوع المقبل صوت الأمة: * المهدي: وثيقة جديدة لتفكيك النظام البائد * كورونا تعطل محاكمة المخلوع والقبض على 65 تاجر عملة * حزب البعث: الإسلاميون لن يعودوا للسلطة بالانقلاب أو الانتخاب الدار: * تدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني داخل العناية المكثفة بعد إصابته بالكورونا * المتهم بقتل وكيل نيابة المجلد يسجل اعترافاً قضائياً * السعودية تسجيل إصابات جديدة بكورونا وتعافي 615 حالة * السودان يعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا * حمدوك يزور ولاية الجزيرة الأسبوع القادم للمشاركة في حملة حصاد القمح * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الفقه والعقيدة وامتحان علوم الحاسوب للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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