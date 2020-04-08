محاكمة (4) متهمين من بينهم نظامي بنهب أجنبي بعربة وزارية

التاريخ: 07-أبريل-2020
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أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة في محاكمة (4) متهمين من بينهم نظامي بنهب باكستاني بعربة تابعة لإحدى الوزارات لعدم إحضار المتهمين من السجن بسبب الظروف الصحية.
ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام أنه بموجب عريضة تقدم بها الشاكي والذي أفاد بأنه يعمل في مجال تصنيع الذهب الخام بوسط الخرطوم بالقرب من فندق ريجنسي ويسكن مع أسرته بذات المبنى، وفي يوم الحادثة قدم إليه أربع أشخاص في منزله يحملون أسلحة، قاموا بتهديده واقتادوه بالقوة إلى محل المجوهرات، وقام المتهمون بتحطيم كاميرات المراقبة التي بالمحل، وطلبوا منه فتح الخزن التي يوجد بداخلها الذهب، وتحت تهديد السلاح من فوق رأسه أخذوا كمية من الذهب ومبالغ مالية، وظلوا يهددون الشاكي إلى أن ركب معهم العربة، وقاموا بإنزاله بشارع الغابة وتركوا له مبلغاً من المال ليعود به، ودون البلاغ ضد مجهولين، وفي أعقاب ذلك كثفت شرطة المباحث تحقيقاتها وتمكنت من القبض على المتهمين الأربعة.
وبحسب صحيفة المجهر، تم التعرف على المتهمين بواسطة إحدى كاميرات المراقبة التي قد التقطتهم بأحد طوابق المبنى، وقد عثر بحوزتهم على جزء من المعروضات، بالإضافة إلى بعض السيارات والدراجات البخارية التي تم شراؤها بأموال بيع الذهب، وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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