والي جنوب كردفان يعد بتوطين الإجلاس المدرسي بالولاية

وعد والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل بتوطين الإجلاس المدرسي بالولاية. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدرسة كادقلي الصناعية برفقة المدير العام لوزارة التربية و التوجيه الأستاذ أبوالقاسم حسين.

وأكد الوالي بحسب (سونا)، دعمه الكامل للمعلمين بالمدرسة الصناعية وتوفير كافة مطالبهم من أجل التطوير الصناعي. وقال إن المدرسة الصناعية هي صرح و تاريخ قديم إلا أنها تعرضت لإهمال بسبب الظروف التي مرت بها الولاية، معلنا دعمه لتصنيع الإجلاس المدرسي داخل الولاية لوجود الإمكانية.

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من جانبه أوضح الأستاذ أبو القاسم حسين المدير العام لوزارة التربية و التوجيه أن الهدف من الزيارة الوقوف على نماذج من صناعة التجليس بالمدرسة الصناعية. وقال إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإخراج الولاية من مشاكل الإجلاس بالتنسيق مع حكومة الولاية والوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن مسألة الإجلاس من المشاكل التي تؤرق الوزارة. وأضاف أن الإمكانيات الموجودة ستسهم في حل مشكلة الإجلاس المدرسي بالولاية. وقال إن الوالي أكد دعم خطة الوزارة فيما يلي توفير كافة المطلوبات، مناشدا الولايات المجاورة الاستفادة من إمكانيات المدرسة الصناعية في حل مشكلة الإجلاس التي تعتبر واحدة من أساسيات إصلاح البيئة المدرسية. وأشار إلى أن المدرسة عريقة فقط تحتاج إلى رؤى في كيفية تفعيل الورش.

فيما أشاد الأستاذ عبد الله مجبور مدير المدرسة الصناعية بمجهودات حكومة الولاية، مؤكدا استعداد المدرسة التام لتجهيز الإجلاس المدرسي للمرحلتين الأساس والثانوي. وقال إن المدرسة مؤهلة وتقوم بتدريب الطلاب وبها معلمون أكفاء يمتازون بخبرات تخصصية عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)