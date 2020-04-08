تجمع الرياضيين يطالب بتفكيك التمكين في المؤسسات الرياضية

أصدر تجمع الرياضيين السودانيين بياناً بمناسبة ذكرى مليونية السادس من أبريل واعتصام القيادة العامة.. وطالب التجمع خلال البيان بمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة، مشدداً على ضرورة أن يطال تفكيك المؤسسات الرياضية.. وجاء في البيان بحسب صحيفة الصيحة، ما يلي:

في الذكري الأولى لاعتصام القيادة العامة، لا يسعنا إلا أن ننحني لشهداء هذه الملحمة التاريخية التي مثلت علامة فارقة في تجربة النضال الثوري بعد 3 أشهر من المواكب المهيبة وآليات القمع والقتل والاعتقال منذ 19 ديسمبر حيث توجت جماهير شعبنا الثائرة صمودها في السادس من أبريل في ساحات القيادة العامة بإقامة اعتصامها المجيد الممزوج بالتضحية والجسارة وقيم البطولة والأنسنة وانتصار الإرادة السودانية بهزيمة وإسقاط ديكتاتورية نظام الجبهة الإسلامية إلى مزابل التاريخ.

إننا في تجمع الرياضيين السودانيين نعزز في ذكرى اعتصامنا المجيد وحدة وتماسك قوى الثورة السودانية وقدرتها على مواصلة النضال لتحقيق كافة أهداف وتطلعات الثورة السودانية.

كما نجزم على تأكيدنا الصارم بضرورة تحرير كافة المؤسسات من فلول وبقايا وأذيال النظام البائد، والعمل الثوري الدؤوب بإزالة التمكين من كافة المؤسسات والأجسام الرياضية في كافة الولايات وأرجاء البلاد وليس على المستوى الولائي وحسب .

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إن اعتصام القيادة المجيد يمثل معركة تحريرية بامتياز يجب أن تتم مواصلتها وفاء لهذه الذكرى المهيبة، والتي لم تثني مجزرة فض اعتصامه إرادتنا الثورية بمواكب مليونية الثلاثين من يونيو التي هزمت القوى المعادية للاعتصام هزيمة نكراء.

ختاماً خالص المجد والخلود للشهداء والقصاص وأعمدة المشانق لقاتليهم والخزي والعار لقوى الثورة المضادة وفلول النظام .

تجمع الرياضيين السودانيين

6 أبريل 2020

الخرطوم (أخبار الخليج 365)