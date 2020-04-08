“تيري” يحتفي ويدون: “أبريل في وطني صادق كالشهداء وحقيقي كالقيادة”

احتفى لاعب المريخ ومهاجم المنتخب الوطني، سيف تيري بذكرى مليونية ”6″ أبريل والتي احتضنتها القيادة العامة بالخرطوم. ودوّن تيري في صفحته الرسمية بـ”الفسيبوك” قائلاً: “في أبريل، ليست لدينا كذبة، أبريل في وطني صادق بحق الشهداء وحقيقي كالقيادة”.

وأمس “الإثنين” بحسب صحيفة الصيحة، احتفل السودانيون بالذكرى الأولى لمليونية السادس من أبريل التي شهدتها القيادة العامة بالخرطوم.

وطالب لاعب المريخ الجميع بعدم نسيان ما أسماه ”حق الشهداء” في ظلّ الاحتفال بالفيديوهات والصور بذكريات المناسبة التي وصفها بالعظيمة.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ويعدّ تيري من أبرز اللاعبين الذين شاركوا ثورة ديسمبر، واعتصام القيادة العامة في أبريل من العام الماضي. وتابع” الجميع عليه أنّ يتخيّل كيف سيمرّ هذا اليوم على أهل الشهداء والأصدقاء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)