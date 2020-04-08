بابكر سلك يكتب : تمكين المفككين

*نؤمن بان البلد في مرحلة بناء واصلاح واصحاح *ونؤمن بان الوطن يحتاج جميع ابنائه للمشاركة في المرحلة الجديدة *ونؤمن بان وعاء الوطن الكبير بشيل الجميع دون حاجة لاقصاء بعضنا *لكن برضك بنؤمن بان الحساب ولد *وان من اجرم في حق هذا البلد يجب ان يدفع الثمن ويعيده بأمر قضائي عادل للخزانة العامة *كان هناك اناس من العامة *في ذلك العهد الغريب نموا كالنبت الشيطاني واصبحوا بفضل الشجرة شجراً ليهو ضل *الما سرق *احتال *والما احتال *استغل المنصب او الانتماء للحزب الواحد في ذلك العهد *فسخر كل التعاقدات والامكانات لمصلحته دون ادنى منافسة من الآخرين *لانه عهد ببساطة لا يؤمن بالآخر اطلاقاً *المهم *نؤمن ايضاً بتفكيك التمكين وجعل وظائف الدولة ومناصب القيادة فيها للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم *لكن كمان الما ممكن وما بتبلع لينا *انك يا قحت تعملي بجد واجتهاد في تفكيك التمكين *ثم تعودي لتمكني من هو ممكن ومتمكن وتتركي الممكون يئن *فهل آدم كبير كبير على التفكيك؟ *من كان موظفاً كبيراً بمحلية *لا نتصور ان يكون محايداً في ذلك العهد *ومن يصحبه اليسع المتمكن معه لوزارة الرياضة *تفضح انتماءه تلك الصحبة *وتعيينه في هذا المنصب تفتيت لتفكيك التمكين *يا ناس قحت *الانقاذي ما دقن وكرش وكضب *الانقاذي سلوك *ذلك السلوك يكمن في الفوقية والعنجهية وعدم احترام القوانين *وما نسب من تصريحات لكبير اكدت انه كبير في قومه وجماعته *فالتدخل في خصوصيات مجلسي المريخ والهلال *هو افصاح عن عدم الفهم للسلطات على طريقة رب رب رب *تلك الربربة الانقاذية الشهيرة *فيا ناس قحت *جيبوا مفكاتكم والحقوا رياضة الولاية او امسحوا الريالة بالملاية *فالمناديل لا تكفي لتجفيف ريالاتنا Advertisements *المهم *تفكيك التمكين في المريخ يحتاج لرجال اشاوس وطولة بال *فالمريخ الممكون من التمكين معظم سنوات سيطرة المتمكنين *يحتاج لعمل كبير ليفكك ذلك التمكين *والكوز ما دقن وكرش وبس *الكوز سلوك *فوقية *شللية *اهداف استراتيجية ومنافع *ايها الناس *ان تنصروا الله ينصركم *اها *نجي لي شمارات والي الخرتوم *والينا *معقولة بالفهم ده والمواقف دي الزول ممكن يبقى ثوري منينا؟؟؟ سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال عيب قطار الثورة سمح للمسطحين يركبوا والى لقاء صحيفة الانتباهة اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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