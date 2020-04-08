الطيب مصطفى يكتب : حمدوك والمغتربون.. المحرش ما بكاتل!؟!

> ضحكت ملء شدقي عندما قرأت مانشيتا لإحدى صحفنا المحلية، في معرض اندفاعها خلف مبادرة رئيس الوزراء حمدوك (القومة للسودان) .. يقول المانشيت بالخط الأحمر العريض (المغتربون يتأهبون)! بما يعنى ان القحاتة يعولون على المغتربين في انجاح مبادرة حمدوك!!!

> ضحكت والحسرة تقض مضجعي حين تذكرت أن حمدوك ظل، قبل أن (يتوهط) في منصبه الفخيم، مغترباً لما يقرب من الثلاثين عاماً، تقلب خلالها في وظائف أممية معتبرة اغدقت عليه ملايين الدولارات فلماذا امسك يده، وهو يطلق المبادرة، عن اعلان تبرعه الشخصي ولم يبسطها، ولو قليلاً، من باب تقديم القدوة لشعب السودان عامة وللمغتربين خاصة والذين ينتظر منهم عطاءً سخياً لانجاح النفير؟!

> اهلنا يا حمدوك يقولون : (السواي مو حداث) و(فاقد الشيء لا يعطيه) و(المحرش ما بكاتل) ..كل هذه مقولات جرت مجرى الأمثال في ثقافتنا السودانية الراسخة التي ابتعدت عنها طويلاً وكثيراً في بلاد غريبة الوجه واليد واللسان وما عدت تتمثلها في حياتك!

> قبل فترة قصيرة اوردت في إحدى زفراتي قصة الطائرة التي استؤجرت بمبلغ يقارب المليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة لتقلك يا حمدوك الى المانيا لمدة يومين او ثلاثة وعقدت المقارنة بينك وبين رئيس البرلمان بروف ابراهيم احمد عمر الذي تفاعل مع الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق السودان ورفض السفر لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بالدرجة الاولى او درجة رجال الاعمال، واصر على السفر بالدرجة السياحية في رحلة عامة وليس طائرة خاصة (مستأجرة)!

> للأسف كل ريع حملة القومة للسودان حتى الآن لم يسدد نصف قيمة ايجار طائرة رحلة المانيا!

> دعك من تبرعك عن فترة اغترابك الطويل او تبرع زوجتك (المغتربة) والتي كانت، وربما لا تزال،تحصل عن منصبها المحترم، على مخصصات كبيرة.. كم رحلة بالله عليك قمت بها الى الخارج منذ توليك منصبك الحالي وكم تتقاضى مخصصات عن السفر Per diem ؟! هل تعلم يا سيد حمدوك أن كثيرين كانوا يرجعون منذ عشرات السنين، جزءاً مقدراً من النثرية وفائض مخصصات السفر لخزانة الدولة، وممن اعرفهم على سبيل المثال لا الحصر السيد الصادق المهدي وغازي صلاح الدين وعلي كرتي وشخصي الضعيف؟!

> مما زاد من اوجاعي أنني كتبت عن خبر وجدته مانشيتا في بعض الصحف عن رفع المرتبات الشهرية للوزراء الى اكثر من مائة الف جنيه (بالقديم).. يعني زيادة عدة اضعاف، ولم اتلق نفياً على ما كتبته من جهة رسمية، في وقت ظلت مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمن فيهم العمال على حالها، ومن عجب أن أحد مسؤوليكم تحدث عن رفع الحد الادنى للاجور الى (ثلاثة الاف) جنيه!!! بالله ده كلام ده؟! انتظروني .. ليس ذلك هو الخبر ..انما الخبر أن وزير الشؤون الدينية مفرح اعلن أنه وبقية وزراء قحت (الشرفانين) قرروا التبرع بثلث راتب!!! يعني ده يطلع كم من المبلغ الممنوح كزيادة على الراتب الشهري؟!

> ليس ذلك فحسب، فاذا كان الناس ينقمون على النظام السابق كثرة وزرائه فان هذا النظام القحتي اتى بما لم تستطعه الاوائل، فقد كون عشرات اللجان من ناشطي قحت التي يجتمع كثير منها داخل القصر الجمهوري وتتقاضى مخصصات مهولة بما يعني أن القحاتة ابدلوا احمد بحاج احمد وبمخصصات ورواتب اضخم بكثير!

> بالله يا حمدوك قل لي.. ماذا فعلت لوزرائك الفاشلين؟! هل فصلت او اقلت اي واحد منهم ، ام انك تبقي وتحتفظ بالفاشل (فائض عمالة) وتعين له وزير دولة لكي يقوم مقامه كما حدث مع وزيرة الخارجية؟!

> ما مشكلة .. اصلك يعني دافعا من جيبك ما هي اصلاً جبانة وهايصة!!!

> ظللت اقول إن حمدوك يمثل احدى نقاط الضعف الكبرى في الفترة الانتقالية وحتى بعض قيادات حاضنة حكومة حمدوك السياسية (قحت) الفاشلة والضعيفة والمتناحرة شهدت بفشل الحكومة في اهم القضايا خاصة الاقتصادية التي طحنت الناس بالغلاء والندرة.

> عجيب الا تستحي حكومة القحاتة فكل العالم عوض مواطنيه عن الازمة الاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا التي سجنت الناس في البيوت وعطلت الاعمال لكنك يا حمدوك بدلاً عن تعويض مواطنيك ، المغلوبين على أمرهم ، عن الغلاء الطاحن وعن تداعيات كورونا تطلب منهم التبرع وتحجم عن تقديم المثال رغم أنك ورفاقك من بني قحتان (كاتلين الجدادة وخامين بيضا)!

وبرضو عاوزين المغتربين يتبرعوا بدلاً من ان تغادروا غير مأسوف عليكم!

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صحيفة الانتباهة